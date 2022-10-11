اليابان تنهي 3 سنوات من الحدود الموصدة مودّعة حقبة كورونا
كانت البلاد في ذروة ازدهار السياحة قبل الوباء، مع تسجيل 32 مليون زائر في 2019
بدأت اليابان في استقبال الزوار المطعمين ضد كوفيد-19 من 68 دولة بدون تأشيرات اليوم الثلاثاء، منهية ما يقرب من ثلاث سنوات من تشديد الضوابط الحدودية التي أبقت السياح بعيداً.
تدفق الزوار إلى مطار هانيدا بطوكيو في اليوم الأول من إعادة الفتح، حرصًا على الاستفادة من مستويات الين الأدنى في ربع قرن مقابل الدولار الأميركي، جنبًا إلى جنب مع تضخم معتدل نسبيًا.
وارتفعت أسهم شركات الطيران في بورصة طوكيو، اليوم الثلاثاء، مع وصول الزوار الأوائل، حيث قفزت أسهم شركة الخطوط الجوية اليابانية بنسبة 3٪ وشركة ANA Holdings بما يصل إلى 2.7٪، بينما انخفض مؤشر Topix الأوسع نطاقاً بنسبة 2.1٪.
تعد اليابان من الاقتصادات الغنية التي تأخرت في إعادة فتح قطاعها السياحي، وهناك توقعات بتحسن اقتصادي يمكن أن يتفوق على طفرة السفر التي سبقت الوباء. وقد يرتفع الإنفاق الداخلي بنسبة 32٪ إلى 6.6 تريليون ين (45.4 مليار دولار) بعد إعادة الفتح الكامل مقارنة بالعام 2019، وفقًا لتقرير حديث صادر عن غولدمان ساكس.
ويحرص تجار التجزئة والفنادق والمطاعم جميعًا على استعادة الأعمال التي فقدوها أثناء الوباء. وتعمل شركات الطيران اليابانية بالفعل على تكثيف الرحلات الدولية، كما أن السفر الداخلي بدأ ينتعش أيضًا، حيث يستفيد العديد من السكان من الأسعار المعقولة.
وكانت البلاد في ذروة ازدهار السياحة قبل الوباء، مع تسجيل 32 مليون زائر في العام 2019.
-
بدءاً من 1 أكتوبر.. كندا ترفع جميع قيود السفر المتعلقة بكوروناالتغييرات اعتبرت خطوة إيجابية لقطاع السفر سياحة وسفر
-
السفر قد يصبح أكثر تكلفة.. تحذير من زيادة جديدة في أسعار تذاكر الطيرانالمدير العام لـ "أياتا": الزيادات الفائتة كانت مجرد تمرير لارتفاع التكاليف قصص اقتصادية
-
حسب نوع العطلة.. هذه أفضل الأوقات للحصول على أرخص الأسعار للسفروفقاً لحسابات "غوغل فلايتس" قصص اقتصادية