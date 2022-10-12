"مطارات عُمان" توقع اتفاقية لتشغيل أنظمة مناولة الأمتعة وجسور صعود الطائرات

وقعت شركة "مطارات عُمان" اتفاقية مع شركة "فاندر لاند للصناعات بي في" تختص بخدمات تشغيل وصيانة أنظمة مناولة الأمتعة وأنظمة جسور صعود الطائرات بمطاري مسقط الدولي وصلالة لمدة 6 سنوات.

وأوضح سعود بن ناصر الحبيشي، نائب الرئيس لمطار مسقط الدولي رئيس العمليات بالوكالة لـ"مطارات عُمان" أنه نظرًا لما يشهده مطار مسقط الدولي ومطار صلالة من حركة نشطة طوال العام، فإن "مطارات عُمان" تعمل على مواكبة هذا النمو عبر تقديم أرقى خدماتها للمسافرين بما يحقق تطلعاتهم وسهولة وانسيابية النزول والصعود واستلام الأمتعة، مضيفًا أن الاتفاقية جاءت للمساهمة في توفير خدمات وصيانة من قبل شركة عالمية لديها الخبرة في إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة مناولة الأمتعة، وجسور الصعود عبر مطارات سلطنة عُمان.

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وبيّن أن مطار مسقط الدولي ومطار صلالة يشهدان تغيّرًا جذريًّا في مفهوم تجربة السفر، وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين والموظفين وسلامتهم وأمنهم، منوهًا بأن "مطارات عُمان" تواصل تطوير كافة عملياتها التشغيلية من خلال توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات، واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة المسافرين وسلامتهم وأمنهم، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وقال: إن نظام مناولة الأمتعة يضم أحزمة تختص بالرحلات المعادة، حيث تضم الأمتعة المحولة والأمتعة المحلية، كما توجد أحزمة تختص بالأمتعة القادمة إلى مسقط، وتوجد أنظمة خاصة بالأمتعة ذات الحجم الكبير، منها حزامان لأمتعة الرحلات المغادرة وحزامان للأمتعة المحولة، كما يضم العقد كذلك الخادمات التي تختص بأنظمة مناولة الأمتعة بما فيها خادمات أنظمة الفرز وخادمات أنظمة كاميرات الدوائر المغلقة وخادمات أنظمة المراقبة والتحكم.