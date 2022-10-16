حركة المسافرين عبر مطار هونغ كونغ ترتفع 133% في سبتمبر

ارتفعت حركة المسافرين في مطار هونغ كونغ الدولي في سبتمبر الماضي بنسبة 133% قياسا على نفس الشهر من العام الماضي، بعد إلغاء قيود السفر التي كانت تشمل متطلبات الحجر الصحي في الفندق واختبار "كوفيد" قبل الصعود إلى الطائرة.

وزاد معدل نقل الركاب إلى 525 ألف مسافر بزيادة 10% عن أغسطس. وقالت هيئة المطارات، في بيان نقلته وكالة "بلومبرغ"، إن النمو عززه الزوار من وإلى جنوب شرق آسيا.

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تتعرض هونغ كونغ لضغوط متزايدة لإعادة فتح أبوابها حيث تركت قيود السفر الانعزالية المدينة تكافح للحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي.

وعالجت السلطات واحدة من أكبر الشكاوى من مجتمعات الأعمال عندما ألغت مطلب الحجر الصحي في الفندق الشهر الماضي.

ومع ذلك، لا تزال هناك قيود أخرى، بما في ذلك ثلاثة أيام من المراقبة الصحية للأشخاص الذين يصلون إلى المدينة. بينما يُسمح لهم بالسفر إلى العمل واستخدام وسائل النقل العام، يُحظر عليهم زيارة المطاعم والبارات.

وبحسب البيانات الصادرة، انخفضت معدلات الشحن الجوي بنسبة 25% إلى 341 ألف طن الشهر الماضي، مواصلاً الركود الذي استمر لأشهر وسط رياح معاكسة جيوسياسية واضطرابات في سلسلة التوريد العالمية. وقالت الهيئة إن حركة الشحن من وإلى المناطق التجارية الرئيسية في أميركا الشمالية وأوروبا هي من بين الأكثر تضرراً. حيث تراجعت الصادرات والواردات على حد سواء بأكثر من 25%.

وانخفضت حركة الطيران بنسبة 16% لتصل إلى 11665 حركة مقارنة بالعام السابق. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 140%، بينما انخفض حجم الشحن بنسبة 13% وانخفضت حركة الطيران بنسبة 4.7%.