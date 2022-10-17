ADQ تعرض دمج أصولها في قطاع الطيران مع "طيران أبوظبي"

قدمت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عرضاً إلى شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100%، في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية بالإضافة إلى حصتها البالغة 50%، من رأس مال شركة غلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)، وذلك لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، ذا تنافسية عالية تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

وفي حال قبول العرض وإتمام الصفقة، من المتوقع أن يتم إنشاء شركة تتمتع بقدرة تنافسية على مستوى العالم، مقرها أبوظبي.

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وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة حوالي 9.4 مليار درهم بما يعادل نحو 2.6 مليارات دولار، حيث ستتضمن مجموعة واسعة من لطائرات ومراكز صيانة الطائرات وحظائر الطائرات.

وعند اتمام الصفقة ستقوم شركة طيران أبوظبي بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح "القابضة" (ADQ)، بعدد إجمالي652 مليون سهم عادي في رأس المال.

وتم تحديد سعر السهم الواحد عند 6.14 درهم الأمر الذي سيمنح "القابضة" (ADQ) ما نسبته 59% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي للطيران، فيما تم تقدير حقوق الملكية لشركة طيران أبوظبي بما يعادل 2.7 مليار درهم.