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مدينة بينيدورم في إسبانيا (iStock)
مدينة بينيدورم في إسبانيا (iStock)
سياحة

وجهات أوروبا المشمسة تغري البريطانيين.. "هنا أرخص من فواتير الطاقة"

مسؤولو السياحة في إسبانيا واليونان يستهدفون البريطانيين في حملة جديدة

دبي - العربية.نت
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تأمل الوجهات المشمسة في أوروبا في جذب البريطانيين الذين يكافحون لقضاء فصل شتاء "مريحة" مع ارتفاع فواتير الطاقة، حيث دعتهم كل من إسبانيا واليونان "للهروب من البرد".

يستهدف مسؤولو السياحة في إسبانيا واليونان البريطانيين في حملة جديدة. وقال وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس لصحيفة The Observer: "أبوابنا مفتوحة على مدار 12 شهرًا، يجب أن يعرف أصدقاؤنا في شمال أوروبا ذلك. يجب أن يتوجهوا إلى هنا لقضاء الشتاء".

وتقول حملة إعلانية يونانية: "هل تريد أن تشعر بدرجات حرارة دافئة في الشتاء تصل إلى 20.. اليونان هي المكان المناسب لك".

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أعلنت اليونان في وقت سابق عن خططها لتوسيع سوقها السياحية إلى أشهر الشتاء. ومن المتوقع أن تكون أثينا، ثيسالونيكي، رودس، كوس وكريت على قائمة "السياحة الدافئة" هذا الشتاء.

ولدى إسبانيا خطط مماثلة، حيث قال أحد المسؤولين لصحيفة The Observer: "من خلال ما نراه، يدرك الناس أن المجيء إلى هنا أرخص من وضع التدفئة في المنزل".

وقال إن بعض الفنادق والمطاعم في المناطق السياحية الشعبية ستبقى مفتوحة طوال فصل الشتاء.

وفقًا للمسؤولين، قد يجد السياح أن قضاء الشتاء في جنوب أوروبا أرخص من تشغيل التدفئة في المنزل. وتسببت أزمة تكلفة المعيشة في الضغط على العديد من البريطانيين حيث يخشى الكثيرون من أنهم قد لا يتمكنون من تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم.

ولطالما فر المتقاعدون من المملكة المتحدة، بحثًا عن أجواء أكثر دفئًا، حيث يمتلك بعض البريطانيين منازل شتوية في مناطق المنتجعات مثل بينيدورم في إسبانيا.

في السابق، اختار بعض البريطانيين المتقاعدين، المعروفين باسم "السنونو" ، السفر إلى إسبانيا لمدة أربعة إلى خمسة أشهر خلال فصل الشتاء. مع ذلك، تعرضت هذه الخطة للتهديد بالنسبة للبعض بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب القيود الصارمة التي بات يفرضها الاتحاد الأوروبي على البريطانيين.

ويمكن للمواطنين البريطانيين قضاء 90 يومًا فقط من كل 180 يومًا في منطقة شنغن، منذ "بريكست".

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