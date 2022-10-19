اقتصاد الإمارات
رئيس تنفيذي جديد للاتحاد للطيران بعد استحواذ القابضة عليها
دوجلاس سيعمل مستشارا لمجلس إدارة شركة القابضة للطيران والخدمات الجوية
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أعلنت الشركة الأم للاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي، تعيين أنتونوالدو نيفيس رئيسا تنفيذيا جديدا لها ليحل محل توني دوجلاس، بعد أن نقلت حكومة الإمارة ملكية الاتحاد إلى شركة القابضة.
وسيعمل دوجلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد منذ عام 2018، مستشارا لمجلس إدارة شركة القابضة للطيران والخدمات الجوية.
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وشغل نيفيس منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الخطوط الجوية البرتغالية (تاب).
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