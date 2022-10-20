موسم الرياض يستعد لافتتاح "فيا رياض".. أفخم مناطق الموسم

يستعد موسم الرياض 2022 لافتتاح منطقة "فيا رياض" إحدى أفخم وأرقى مناطق الموسم الـ15 الترفيهية، حيث من المقرر أن تكون من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة "بوليفارد رياض سيتي".

وبحسب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تعد "فيا رياض" منطقةً مميزةً بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية.

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وتتميز المنطقة بتشكيلة استثنائية من الفعاليات والأماكن الفاخرة، حيث تضم فود ماركت عالميًّا، و15 مطعمًا ومقهى، و22 متجرًا من أفخم العلامات التجارية الشهيرة، وفندقًا من خمس نجوم يعد من أرقى الفنادق في العالم، يأتي لأول مرة في المملكة، بحسب صحيفة "مكة".

ولمحبي الأفلام والسينما، جهزت منطقة "فيا رياض" بسبع قاعات سينما فاخرة وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط بخيارات عرض متنوعة.