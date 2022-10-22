مطار الكويت: لا تعليمات بشأن وقف رحلات الطيران مع لبنان بسبب "الكوليرا"
اتخاذ أي قرار لا يتم إلا وفقاً لقرار من قبل مجلس الوزراء بناء للتوصيات الصحية
كشفت الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي، أنه توجد أي تعليمات بوقف رحلات الطيران من وإلى لبنان بسبب تفشي مرض الكوليرا.
وقال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي، يوسف الفوزان، إنه "لا توجد أي تعليمات بوقف رحلات الطيران بسبب الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بمرض الكوليرا في لبنان".
وأضاف الفوزان أنه في حال وجود أي إجراءات صحية متبعة لوقف رحلات الطيران ومنع دخول المسافرين القادمين من لبنان، فإن الإدارة العامة للطيران المدني لا تتخذ الإجراء إلا وفقاً لقرار من قبل مجلس الوزراء بناء للتوصيات الصحية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أكدت التزامها التام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض "الكوليرا" والتعامل مع أي حالة مصابة سواء من لبنان أو غيره من البلدان.
وقال مدير إدارة منع العدوى والتعقيم بوزارة الصحة الكويتية، أحمد المطوع، إنه في حال ظهور أي أعراض لقادمين من لبنان أو أي دولة أخرى يتم متابعتها طبيا حسب البروتوكولات المعمول بها.
وسجّل لبنان أول حالة إصابة بالكوليرا في أوائل أكتوبر الحالي، وهي المرة الأولى منذ 30 عاما. أما الآن، فهناك ما لا يقل عن 220 حالة إصابة وخمس وفيات وفق البيانات الرسمية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن لبنان هو أحدث بلد يتفشى فيه المرض، الذي بدأ ينتشر في أفغانستان في يونيو الماضي، ثم امتد إلى باكستان وإيران والعراق وسوريا.
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