طيران
الخطوط الكويتية تتسلم 18 طائرة ضمن صفقة مع إيرباص
الدخان: نتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار في نهاية العام الحالي
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قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان، إن الشركة تسلمت 18 طائرة من شركة إيرباص من أصل 31.
وأضاف أن الشركة تتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار في نهاية العام الحالي.
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وتوقع وصول الشركة لنقطة التوازن بحلول نهاية عام 2024.
كانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير، أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
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