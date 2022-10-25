"السياحة الواعية".. توجه جديد يلقى زخماً

بات السفر الانتقامي واقعاً مع تدفق السياح إلى وجهاتهم المفضلة بعد أكثر من عامين من الإغلاق الناجم عن جائحة كوفيد-19. لكن استطلاعاً جديداً أظهر بروز نوع مختلف من المسافرين.. إنهم "المسافرون الواعون".

كشف استطلاع أجرته شركة Airbnb المتخصصة في الحجوزات، طال سكان الفلبين، رغبة متزايدة في التحول إلى مسافرين أكثر وعياً، حيث قال أكثر من 80٪ من المستطلعة آراؤهم إنه من المهم أن يكون لزياراتهم تأثير إيجابي على السكان المحليين.

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وجد الاستطلاع أيضاً أن 75٪ من المستجيبين يقدّرون السفر كوسيلة للتواصل بشكل هادف مع المجتمعات والثقافة، بينما قال 76٪ إنهم سيكونون أكثر وعياً عندما يتعلق الأمر بتعريف أنفسهم بما هو مهم في المجتمعات التي يزورونها، وكيف يمكنهم تقديم مساهمة.

ولم يعد السياح حول العالم يسافرون من أجل المتعة فقط، لكنهم يفكرون أيضًا في الوجهات التي يمكنها أن تحدث تأثيرًا، سواء اقتصادياً أو بيئياً. ويتجنب هذا النوع من المسافرين الأماكن أو المؤسسات التي لها تأثير بيئي سلبي.