طيران
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية من ليليوم الألمانية
الطائرات ستنقل ما بين 4 و 6 ركاب
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية اليوم الأربعاء، إن الشركة وقعت اتفاقا مع ليليوم الألمانية لصناعة الطائرات الكهربائية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة لاستخدامها في شبكة الخطوط السعودية المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إبراهيم كوشي، إن الطائرات ستمثل خدمة مميزة لنقل ما بين أربعة وستة ركاب.
مادة اعلانية
وأضاف أن هذا يوضح التزام الخطوط السعودية بالاستدامة لأن الطائرات كهربائية 100%، وأن شركته هي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم هذه الطائرات كجزء من شبكتها.
أسواق المال اكتتابات إرنست ويونغ: 7 اكتتابات في المنطقة بصدارة السعودية تجمع 1.5 مليار دولار بالربع الثالث
وأضاف أنه من المتوقع الحصول على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية في عام 2025.
اقرأ أيضاً
-
المركزي الإماراتي يُكمل مشروعاً تجريبياً للعملات الرقمية مع بنوك مركزيةالمشروع سيعود بالنفع على التجارة الإقليمية والدولية أسواق المال
-
مصر تعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهرياًوتقر علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة اقتصاد
-
سوق السعودية تغلق على انخفاض متأثرة بنتائج مخيبة لشركاتهبطت بواقع 1.46% أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية