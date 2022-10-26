شركة طيران تنظم سحبا على جائزة أسبوعية 145 ألف دولار لمن يجلس على هذا المقعد!

بالتأكيد يعد المقعد الأوسط الأقل رغبة للجلوس فيه على متن الطائرات، إذ لا يوفر إطلالة على النافذة ولا وصولاً سهلاً إلى خدمات الطائرة.

وكشف استطلاع أجرته شركة فيرجن أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 0.6% فقط من أكثر من 7500 مشارك يفضلون - أو ربما صوّتوا عن طريق الخطأ - المقعد الأوسط.

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إلا أن هذه النسبة قد ترتفع قريباً إذا نجحت خطة شركة الطيران لجعل الركاب يحجزون عن طيب خاطر في المقعد الأوسط المخيف، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما أطلقت فيرجن أستراليا "يانصيب" على المقعد الأوسط، وهو سحب خاص تبلغ قيمته حوالي 230 ألف دولار أسترالي (أو 145 ألف دولار). وهو مفتوح فقط لأولئك الذين يجلسون في المقعد الأوسط - طوعا أو كرها - أثناء الرحلات الجوية على طائراتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن أستراليا، جين هردليكا: "نحن الآن نمنح ضيوفنا الأوفياء الفرصة للفوز بمجموعة جوائز تقدر قيمتها بأكثر من 230 ألف دولار لمجرد الجلوس في المقعد الأوسط".

وتشمل الجوائز رحلات طيران مجانية ورحلة بمروحية وعطلات في منتجعات ورحلات لمشاهدة مباريات كرة القدم.

وقالت الشركة "من الآن وحتى 23 أبريل 2023، يمكن لأي عضو في Velocity Frequent Flyer يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر ويجلس في المقعد الأوسط استخدام تطبيق شركة الطيران للتسجيل في القرعة.

وسيتم منح جائزة مختلفة كل أسبوع، للفائز في السحب. ومن بين الهدايا المبتكرة التي يمكنك الحصول عليها، رحلة بطائرة مروحية ليوم كامل، وعطلة لمدة ليلتين في "كيرنز" بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة والقفز بالحبال.

ولمحبي الدوري الأسترالي لكرة القدم، هناك رحلات وتذاكر إلى النهائي الكبير لدوري كرة القدم الأسترالي بالإضافة إلى وصول حصري إلى غداء ما قبل المباراة وبعد الحفلة.

وبعد نشر الإعلان على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للخطوط الجوية في 24 أكتوبر، اتفق بعض المعلقين على أنها "خطة رائعة" بينما قال آخرون إن "لا شيء يمكن أن يجعلهم يجلسون في المقعد الأوسط".