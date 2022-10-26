مطار هيثرو: عودة الطلب إلى ما قبل الجائحة تحتاج لسنوات عدة

أعلن مطار هيثرو، الأكبر في بريطانيا، عن خسارة بلغت 442 مليون جنيه إسترليني (507 ملايين دولار) في تسعة أشهر، وحذر من أنه من غير المرجح أن يعود الطلب إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء قبل عدة سنوات.

قالت إدارة هيثرو اليوم الأربعاء: "الرياح المعاكسة للأزمة الاقتصادية العالمية والحرب في أوكرانيا وتأثير كوفيد -19 تعني أننا من غير المرجح أن نعود إلى مستويات الطلب التي سبقت الوباء قبل عدة سنوات، باستثناء أوقات الذروة".

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وتضاف خسارة المطار في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، إلى خسائر بلغت 4 مليارات جنيه في العامين الماضيين، حيث فشل الدخل المنظم في تغطية التكاليف.

وتضاعفت إيرادات المطار ثلاث مرات إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني، مع انتعاش السفر من أدنى مستويات الوباء، ما قابله جزئيًا الحد الأقصى اليومي المفروض والبالغ 100000 راكب.

ستتم إزالة الحد الأقصى اعتبارًا من 30 أكتوبر، حيث كان المطار يكافح للتعامل مع الطلب الكبير على السفر بسبب نقص العمالة.

قالت إدارة هيثرو، الواقع غرب لندن، إنها تعمل مع شركات الطيران للاتفاق على آلية من شأنها، إذا لزم الأمر، مواءمة العرض والطلب في أيام الذروة خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وتوقع المطار أن يصل إجمالي عدد الركاب للعام 2022 إلى ما بين 60 و 62 مليونًا، أي أقل بنحو 25٪ من العام 2019.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذر مطار هيثرو من تباطؤ محتمل في الطلب على السفر هذا الشتاء، بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية وتأثير موجة جديدة من كوفيد-19 والوضع المتصاعد في أوكرانيا.