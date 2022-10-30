دبي تعزز رصيد فنادقها الفخمة بـ2251 غرفة وشقة في 8 أشهر

عززت دبي رصيد منشآتها الفندقية الفخمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مضيفة نحو 2.251 وحدة من الغرف الفندقية من فئة خمس نجوم، وشققاً فندقية فاخرة (ممتازة)، ليصل الإجمالي إلى 61.892 غرفة وشقة فندقية في نهاية أغسطس/آب 2022.

وأشارت بيانات دائرة السياحة والاقتصاد في دبي إلى أن القطاع الفندقي في دبي سجل زيادة في عدد الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم، بنحو 1.814 غرفة جديدة، لتصل إلى 48.849 غرفة فندقية في نهاية أغسطس/آب الجاري، مقارنة مع 47.035 غرفة فندقية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

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وأظهرت البيانات أن عدد الفنادق من فئة 5 نجوم، ارتفع بمقدار 5 منشآت فندقية، إلى 148 منشأة في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 143 منشأة في نهاية ديسمبر 2021، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما ارتفع عدد الشقق الفندقية الفاخرة بنحو 437 شقة إلى 13.043 شقة فندقية في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 12.606 شقق في نهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفع عدد منشآت الشقق الفندقية الفخمة من 80 إلى 82 منشأة في نهاية أغسطس 2022.

وتستحوذ منشآت الشقق الفندقية الفاخرة والفنادق من فئة 5 نجوم على 29.5%. بما يعادل 230 منشأة، من إجمالي 779 منشأة فندقية في دبي.

وتبلغ حصة عدد الغرف والشقق الفندقية الفاخرة نحو 43.5%، بما يعادل 61.892 غرفة وشقة، من أصل 142.215 غرفة وشقة فندقية في دبي في نهاية أغسطس/آب.