الكويت والسودان توقعان اتفاقية لزيادة رحلات الطيران بين البلدين

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اتفاقية مع سلطة الطيران المدني السودانية حول زيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية يوسف الفوزان، إن الاتفاقية تسعى إلى تنظيم الخدمات الجوية بين البلدين والتي تسمح بذلك باستغلال الحريات "الثالثة" و"الرابعة" و"الخامسة" المتعلقة بمجال الطيران والتي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وأكد الفوزان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الجوية الثنائية لاسيما التجارية مع الدول الأخرى وتيسير تشغيل شركات الطيران التجارية للركاب والشحن بما يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين.