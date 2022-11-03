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Airbnb. (Shutterstock)
Airbnb (Shutterstock)
سفر

رويترز: Airbnb ستتيح بيانات الضيوف للسلطات بموجب خطة أوروبية

البيانات سيتم تخزينها في نقطة إدخال رقمية واحدة متاحة لجميع السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل - رويترز
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قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن شركة Airbnb وغيرها من شركات تأجير المنازل قصير الأجل، سيتعين عليها تقديم بيانات عن الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها وعدد الليالي التي يقضونها للسلطات الوطنية، بموجب مسودة قواعد المفوضية الأوروبية.

وذكر أحد المصادر أن البيانات سيتم تخزينها في نقطة إدخال رقمية واحدة متاحة لجميع السلطات العامة.

يمثل الاقتراح، الذي ستعلنه السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، محاولة لمعالجة خليط من القوانين الوطنية المختلفة عبر المنطقة التي تضم 27 دولة والتي تنظم Airbnb ونظيراتها.

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