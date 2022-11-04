لعدم تحويل مبيعات تذاكر.. طيران الإمارات تعيد تعليق رحلاتها إلى نيجيريا

أعلنت طيران الإمارات أنها علقت رحلاتها إلى نيجيريا للمرة الثانية منذ سبتمبر، بسبب عدم قدرتها على تحويل الأموال من الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الدولار، مما يجبر الكثير من المواطنين والشركات على شرائه من السوق السوداء، التي شهدت انخفاضا متزايدا لقيمة العملة المحلية "النايرا".

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وقال متحدث باسم طيران الإمارات، يوم الخميس، إن الشركة شاركت في عدة اجتماعات مع الحكومة النيجيرية واقترحت طرقا لتحويل أموال كان من المتعذر تحويلها.

وأضاف المتحدث في بيان: "شمل ذلك تحويل 80% على الأقل من أموالنا المحجوزة المتبقية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالإضافة إلى إيجاد آلية مضمونة لتفادي التحديات والتأخيرات المتعلقة بتحويل الأموال مستقبلا".

وتابع: "في ظل هذه الظروف الاستثنائية لم تجد طيران الإمارات بديلا عن تعليق الرحلات إلى نيجيريا ومنها، اعتبارا من 29 أكتوبر 2022 لتفادي المزيد من الخسائر مستقبلا".

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الطيران النيجيرية حتى الآن للتعليق.

كما لم توضح طيران الإمارات حجم مستحقاتها لدى نيجيريا، لكن الشركة استأنفت الرحلات في سبتمبر بعدما صرف البنك المركزي النيجيري 265 مليون دولار للشركة لتسوية قيمة مبيعات التذاكر المستحقة لها.

وتواجه نيجيريا، التي تحصل على نحو 90% من عملتها الصعبة من مبيعات النفط، صعوبات في إنتاج الخام نتيجة سرقة الإمدادات من خطوط الأنابيب وسنوات من نقص الاستثمار.