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Ryanair passenger jets are seen on the tarmac at Dublin airport on March 23, 2020. Ryanair will cancel most if not all of its flights from next on March 24, said the Irish no-frills airline as the coronavirus outbreak grounds planes worldwide. (File photo: AFP)
طائرات ريان إير (فرانس برس)
طيران

أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا ترفع أهدافها وتتجاهل خطر الركود

توقعت أن يتجه الناس إلى أدنى الأسعار المتاحة لتذاكر الطيران بدلاً من التخلي عن السفر

دبي - العربية.نت
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رفعت شركة رايان إير (Ryanair) هدفها الخاص بأعداد الركاب للعام بأكمله، وقالت إن الأرباح يجب أن تتجاوز مليار يورو (995 مليون دولار)، مع التقليل من التأثير المحتمل للركود على الطلب على رحلاتها منخفضة التكلفة هذا الشتاء.

قالت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، إنها تتوقع الآن أن يسافر على متن رحلاتها 168 مليون شخص في العام الذي بدأ في 1 أبريل، ارتفاعاً من 166.5 مليون في السابق، وذلك في بيان اليوم الاثنين.

وسجلت الشركة الأيرلندية أرباحًا في النصف الأول من العام بلغت 1.37 مليار يورو بعد صيف مزدهر، حيث انتعش السفر من أزمة فيروس كورونا.

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وأشارت ريان إير إلى أن المخاوف بشأن تأثير تباطؤ الاقتصادات وارتفاع فواتير الأسر على نموذج أعمالها مبالغ فيها إلى حد كبير. وتوقعت أن يتجه الناس إلى أدنى الأسعار المتاحة لتذاكر الطيران بدلاً من التخلي عن السفر.

تخطط شركة الطيران لسداد 1.6 مليار يورو من الديون التي تستحق في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، من خلال "تدفقاتها النقدية القوية"، كما قال المدير المالي نيل سوراهان في مقابلة مع "بلومبرغ" عبر الهاتف.

وقامت الشركة أيضًا بالتحوط لمشترياتها من الطائرات عند 1.24 يورو للدولار، مما يعني أنها ستقلل من تأثير انخفاض اليورو الأخير.

قالت ريان إير ومقرها دبلن، إنها ستوفر مقاعد أكثر بنسبة 10٪ هذا الشتاء مما كانت عليه قبل كوفيد، مقارنة بتخفيضات في السعة بنحو 20٪ لدى معظم منافسيها في الاتحاد الأوروبي.

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