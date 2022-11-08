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جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي
جانب من جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي
سياحة السعودية

السعودية تعدل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة

وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.

وبإمكان الزوار استخراج تأشيرة متعددة الزيارات سارية الصلاحية لمدة سنة كاملة، والتي ستتيح لهم الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يوماً. وهي تأشيرة لممارسة الأنشطة السياحية وأداء العمرة (باستثناء موسم فريضة الحج) ولا تشتمل ممارسة الأنشطة الأخرى مثل الدراسة.

ويتطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إبراز جواز سفر ساري المفعول فقط، ولا يلزم الحصول على تأشيرة.

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