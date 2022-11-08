طيران
طيران الإمارات توسع أسطولها للشحن بـ 5 طائرات بوينغ 777
لتضاف إلى أسطول الإمارات للشحن الجوي الذي يضم 11 طائرة شحن
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أعلنت شركة بوينغ، اليوم الثلاثاء، أن شركة "طيران الإمارات" طلبت خمس طائرات شحن من طراز 777 تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار بالأسعار المعلنة، لتوسيع أسطولها للشحن.
وذكرت بوينغ في بيان، أن الطائرات ستشغلها الإمارات للشحن الجوي، لتضاف إلى أسطولها الحالي الذي يضم 11 طائرة شحن.
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وأوضحت بوينغ أن الشركة الإماراتية هي في الوقت الراهن أكبر مشغل في العالم لطراز 777، إذ تملك ما يقرب من 150 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها، وفق ما نقلته "رويترز".
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