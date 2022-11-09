السياحة العالمية تستعيد 70% من مستويات ما قبل الجائحة

قال رئيس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن السياحة العالمية استعادت الآن 70% من مستويات ما قبل الوباء.

وأكد زوراب بولوليكاشفيلي، أنه على الرغم من كون القطاع المتضرر من فيروس كورونا قد أحرز تقدمًا نحو التعافي الكامل، فإن "نافذة الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".

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وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في السياحة كموفر للوظائف، وكركيزة اقتصادية، وعلى خلفية COP27، كحل لحالة الطوارئ المناخية".

جاءت تعليقات بولوليكاشفيلي في حدث على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.

جمع الحدث الذي عقد تحت شعار "إعادة التفكير في السياحة"، الوزراء والمندوبين رفيعي المستوى وقادة الأعمال من 19 دولة للتفكير في الأهمية العالمية لقطاع السياحة والاستدامة والرفاهية الاجتماعية.

كانت السياحة من أكثر القطاعات تضرراً جراء وباء كورونا، مما أثر على الاقتصادات التي تعتمد بشدة على القطاع، فضلاً عن سبل العيش والخدمات العامة والفرص.

وتمثل السياحة واحدة من كل 10 وظائف في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، كما توفر سبل العيش لملايين آخرين في كل من الدول المتقدمة والنامية.