أشهر الوجهات السياحية للعام 2022.. بينها دولة عربية

قامت ForwardKeys، وهي قاعدة لبيانات تذاكر الطيران، بتحليل الوجهات السياحية ليس بناءً على إجمالي عدد الزوار، ولكن وفق الزيادة التي نما بها منذ العام 2019، الذي سبق الجائحة، لإظهار تلك التي حققت أفضل أداء على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

وفقًا لبيانات ForwardKeys، كانت جمهورية الدومينيكان هي الدولة الأفضل أداءً للعام 2022، حيث استقبلت عددًا أكبر من الزوار هذا العام بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام 2019. وقد لا تبدو نسبة 5٪ كبيرة، لكن مع الأخذ في الاعتبار أننا ما زلنا نتعافى من الوباء، فإنه يعد مستوى نمو مثيراً للإعجاب.

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جاءت تركيا في المرتبة الثانية، حيث تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات ما كانت عليه في العام 2019، تلتها كوستاريكا والمكسيك اللتان حققتا أيضاً نفس أداء 2019.

وإليك الدول الـ 10 التي حققت أفضل أداء هذا العام من حيث عدد الزوار، بالإضافة إلى النسبة المئوية للتغير مقارنة بالعام 2019:

1. جمهورية الدومينيكان (+5%)

2. تركيا (0٪)

3. كوستاريكا (0%)

4. المكسيك (0%)

5. جامايكا (-5%)

6. باكستان (-5%)

7. بنغلاديش (-8%)

8. اليونان (-12%)

9. مصر (-15%)

10. البرتغال (-16%)

وقد حصلت العديد من البلدان على مرتبة جيدة ليس لأن لديها عددًا أكبر من الزوار مقارنة بالعام 2019، ولكن لأنها ببساطة لم تفقد عددًا كبيرًا من السياح مثل البلدان الأخرى. إذ بينما قد يكون الوباء انتهى، فإن قطاع السفر ما زال بعيدًا جدًا عن تحقيق الانتعاش الكامل.

وكان رئيس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كشف يوم الثلاثاء، أن السياحة العالمية استعادت الآن 70% من مستويات ما قبل الوباء.