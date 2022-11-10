طيران الإمارات تتحول للربحية بـ 4.2 مليار درهم في النصف الأول

تحولت شركة طيران الإمارات للربحية بـ 4.2 مليار درهم في النصف الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 5.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 128% إلى نحو 56.3 مليار درهم.



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