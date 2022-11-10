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طيران الإمارات

طيران الإمارات تتحول للربحية بـ 4.2 مليار درهم في النصف الأول

الإيرادات ترتفع بنسبة 128% إلى نحو 56.3 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة طيران الإمارات للربحية بـ 4.2 مليار درهم في النصف الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 5.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 128% إلى نحو 56.3 مليار درهم.

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