حجوزات الرحلات الجوية إلى الصين تتضاعف بعد تخفيف سياسة "صفر كوفيد"

تضاعفت حجوزات الرحلات الجوية إلى الصين في الساعة التي تلت إعلان الحكومة عن تخفيف القيود المفروضة على المسافرين الوافدين، بما في ذلك فرض حجر صحي أقصر، وفقًا لموقع Ctrip.com.

كانت الحجوزات الواردة على منصة وكيل السفر عبر الإنترنت، أعلى بمرتين مقارنة بنفس الساعة يوم الخميس، في حين زادت عمليات البحث عن الرحلات الجوية الدولية في البلاد بنسبة 200٪، وفقًا لبيان صادر عن الشركة اليوم الجمعة.

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من بين إجراءات أخرى، سيتم تخفيض الحجر الصحي الإلزامي في الفندق إلى خمسة أيام من سبعة، مما أثار الاندفاع، على الرغم من أن لجنة الصحة الوطنية في الصين لم تحدد متى ستدخل القواعد حيز التنفيذ. كما تم إلغاء نظام يعلق رحلات شركات الطيران إذا أحضرت ركابًا مصابين إلى البلاد.

وتزايدت التوقعات في الآونة الأخيرة بشأن تخفيف القيود في الصين، حيث ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الجوية الدولية بنسبة 122٪ من 31 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لشركة Ctrip.

كما أعلنت أكبر شركات الطيران في البلاد عن خطط لمزيد من الرحلات الجوية. وقالت Ctrip إن جدول الرحلات الدولية الآن هو 1300 رحلة أسبوعيًا، بزيادة 30٪ عن نهاية أكتوبر.

بعد إعلان الصين، قالت شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة في هونغ كونغ إنها ستزيد رحلاتها إلى البر الرئيسي.

وقفزت أسهم الشركة بما يصل إلى 5.2٪ اليوم الجمعة، وهو أكبر مكسب في أربعة أشهر. كما ارتفعت أسهم شركات الطيران الأخرى والأسهم المرتبطة بالسفر على خلفية الأنباء، جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم الآسيوية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى عملة اليوان.