شراكة بالرمز بين "طيران الإمارات" و"طيران الخليج"

وقعت كل من طيران الإمارات وطيران الخليج، اتفاقية شراكة بالرمز تبدأ في ديسمبر.

وتقدم الاتفاقية روابط لعملاء طيران الخليج إلى مقاصد طيران الإمارات، عبر أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأقصى.

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وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شركتا "طيران الإمارات" و"يونايتد إيرلاينز" الأميركية عن اتفاقية للشراكة بالرمز، وسط طلب قوي على السفر الجوي.

وقالت "يونايتد" إنها ستدشن رحلة مباشرة بين نيوارك/نيويورك ودبي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنه يمكن لركاب الرحلة أن يسافروا على متن "طيران الإمارات" أو "فلاي دبي"، من دبي إلى مدن أخرى.

وأضافت أن عملاء الشركتين كلتيهما سيكون بمقدورهم الحجز لتلك الرحلات بتذكرة واحدة.