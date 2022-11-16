قفزة في عدد الزوار الأجانب لليابان بعد تخلصها من قيود كوفيد

ارتفع عدد الزوار الأجانب لليابان إلى قرابة 500 ألف في أكتوبر، الذي يعد أول شهر أعيد فيه فتح أبواب البلاد بالكامل أمام الزوار الأجانب بعد أكثر من عامين من القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، بزيادة بأكثر من الضعف عن سبتمبر.

أنهت اليابان في 11 أكتوبر بعضًا من أكثر الضوابط الحدودية صرامة في العالم، ويعتمد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على السياحة لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد، خاصة مع قرب الين من أدنى مستوى له في 32 عامًا مقابل الدولار.

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قالت منظمة السياحة الوطنية اليابانية إن عدد الزوار الأجانب القادمين من أجل السياحة والأعمال، ارتفع إلى 498600 زائر في أكتوبر، أي أكثر من ضعف عدد الزوار في سبتمبر البالغ 206500 زائر، وزاد بنسبة 2155٪ عن العام السابق، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 80٪ مقارنة بالعام 2019.

هذا العام، وصل 1.52 مليون زائر أجنبي إلى اليابان، وهو بعيد كل البعد عن الرقم القياسي البالغ 31.8 مليون سجل في العام 2019، وعن هدف الحكومة للعام 2020 - المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تم تأجيلها في النهاية - وهو 40 مليونًا.

قال كيشيدا إن الحكومة تهدف إلى جذب 5 تريليونات ين من الإنفاق السياحي السنوي، لكن هذا قد يكون هدفًا بعيدًا جدًا بالنسبة لقطاع انهار خلال الوباء. وقد أظهرت البيانات الحكومية أن التوظيف في الفنادق انخفض بنسبة 22٪ بين العامين 2019 و 2021، وقد يكون من الصعب جذب عمال الخدمات الذين وجدوا وظائف أخرى.

من المرجح أيضًا أن يكون تحقيق مكاسب كبيرة صعبًا حتى عودة السياح الصينيين.

جاء 9.5 مليون صيني إلى اليابان في العام 2019، وهو رقم قياسي يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الزوار، لكن مع انتشار كوفيد_19 في الصين، قالت وزارة الثقافة والسياحة يوم الثلاثاء، إن سفر المجموعات عبر الحدود لا يزال معلقًا.