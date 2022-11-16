"مطارات جدة" تعتمد خطة تسهيل عبور جماهير كأس العالم في قطر

أنهت شركة مطارات جدة استعدادها لاستقبال الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرَّر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بتوفير خيارات للسفر عبر الرحلات المجدولة (المعتادة) والترددية اليومية وزيادة الحركة التشغيلية للرحلات من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى الدوحة بدولة قطر.

ووفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة من شركة مطارات جدة، فإن رحلات كأس العالم بدأت من 13 نوفمبر وتستمر إلى 23 ديسمبر 2022م، حيث تم تخصيص الصالة (1) للرحلات المجدولة (المعتادة) لمشجعي كأس العالم، في حين تم تخصيص مجمع صالات الحج والعمرة للرحلات الترددية اليومية وتم توفير التسهيلات من خدمات نقل الجماهير عبر حافلات مخصصة وفريق للإجابة على الاستفسارات.

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وسيتم استقبال المشجعين المغادرين على الرحلات الترددية اليومية إلى مجمع صالات الحج حيث يتم التأكد من وجود بطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة، وجواز السفر وبطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز ويتم بعدها استقبالهم في نقطة التجمع بجوار مواقف السيارات أمام بوابة (17) بمجمع صالات الحج التي تتسع لـ 3000 سيارة، بعد ذلك يتم نقلهم عبر الحافلات المجهزة إلى الصالات المكيفة في صالات السفر بالمجمع من خلال 18 حافلة ترددية على مدار الساعة تم تجهيزها بكل المتطلبات التي تحقق راحة وسلامة المسافرين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستنطلق الرحلات من خلال 3 ناقلات جوية (الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس والخطوط الجوية القطرية) لتوفير خيارات سفر متنوعة ، حيث سيتمكن حاملو بطاقة هيّا من المشجعين من حضور المونديال عبر الرحلات الترددية اليومية والرحلات المجدولة المعتادة.

وأوضحت "مطارات جدة" أن الرحلات المجدولة المعتادة سيتم تشغيلها وتصل جميعها إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة(DOH) قادمة من جدة كسائر الرحلات الدولية المعتادة، ولا يتطلب سوى تجهيز جواز السفر والأمتعة وبطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة ثم التوجه إلى الصالة 1 - المغادرة الدولية -.

وبينت أن الرحلات الترددية اليومية لنقل مشجعي كأس العالم سيجري تشغيلها انطلاقاً من مجمع صالات الحج والعمرة وصولاً إلى الدوحة عبر الخطوط الجوية السعودية، حيث تقتصر الرحلات الترددية اليومية على حقيبة يدوية ولن يسمح بشحن الأمتعة حسب متطلبات الجانب القطري، حيث سيتم استقبال المشجعين قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة.

وتمثل هذه الرحلات دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم، حيث ستسهم الرحلات الترددية اليومية على التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول للدوحة والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة مما يسرع إجراءات السفر.