في سابقة من نوعها.. رئيس Airbnb يعرض غرفة في منزله للإيجار

تعد شركة Airbnb لتأجير المنازل بتوفير "إقامات وتجارب فريدة" للضيوف.. الآن يمكن أن تشمل إحدى هذه التجارب مشاركة المنزل مع المؤسس المشارك ورئيسها التنفيذي.

كشف Brian Chesky يوم الأربعاء، أنه أدرج غرفة خاصة هي في الواقع - "جناح مصمم بعناية يضم صورًا شخصية ومقتنيات من الأيام الأولى لـ Airbnb" - في منزله في سان فرانسيسكو للإيجار على المنصة.

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وكتب على تويتر: "كانت لدي بعض عطلات نهاية الأسبوع متاحة في يناير وفبراير ومارس، لكن تم حجزها حتى قبل أن أنشر هذه التغريدة. سأستمر في إتاحة المزيد من عطلات نهاية الأسبوع على مدار العام".

Starting today, my home is now on Airbnb (yes, this is my actual home and I’ll be there when guests are here)https://t.co/6XXFA7GNZ6 pic.twitter.com/xtKeJYIVrS — Brian Chesky (@bchesky) November 17, 2022

يعد عرض Chesky بالوصول إلى حمام كبير، واستخدام مطبخ واسع، وإطلالات على حي كاسترو وقضاء الوقت معه ومع كلبته Sophie.

وتشير قواعد المنزل إلى أن هناك نظاماً أمنياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا يُسمح بتنظيم الحفلات كما سيحتاج الضيوف إلى إظهار دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا، بما في ذلك الحصول على جرعة معززة واحدة على الأقل.

تسعى الشركة لجذب المزيد من المضيفين الجدد إلى المنصة. وفي التحديثات هذا الأسبوع، طرحت Airbnb أدوات جديدة لتسهيل إدراج الأشخاص لمنازلهم على المنصة وزيادة الحماية من الأضرار للمضيفين من مليون دولار إلى 3 ملايين دولار، وفق ما نقلته "واشنطن بوست".

واستجابة للشكاوى المنتشرة من قبل المستخدمين الذين قالوا إن الرسوم العالية تدفعهم إلى تفضيل الفنادق، أعلنت الشركة أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستغير طريقة عرض الأسعار وتشجع المضيفين على عدم تقديم طلبات "غير معقولة".