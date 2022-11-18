"طيران الإمارات" تعرض مباريات كأس العالم مباشرة في الطائرة والمطار

قالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، إنها ستبث جميع مباريات كأس العالم مباشرة، بما في ذلك المباراة النهائية في 18 ديسمبر، وفق ما جاء في بيان.

تم تجهيز أكثر من 200 طائرة تابعة للشركة ببث تلفزيوني مباشر يعرض قنوات رياضية مخصصة (سبورت 24 وسبورت 24 إكسترا). وقبل الصعود إلى الطائرة، يمكن للمسافرين على متن "طيران الإمارات" مشاهدة المباريات الحية في صالات مخصصة.

Kicking off on 20 November, @emirates passengers will be able to watch all FIFA World Cup 2022™ on Sport 24 via Emirates multi award-winning inflight entertainment system (ice), including the highly anticipated final on 18 December. pic.twitter.com/0ZBX9LgFR7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 17, 2022

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يمكن استخدام صالات "طيران الإمارات" مجانًا لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وكذلك لأعضاء Skywards برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات من الفئة البلاتينية والذهبية. كما يمكن لأعضاء الفئة الفضية أيضًا الاستفادة من الدخول المجاني إلى صالة طيران الإمارات.

في الوقت نفسه، يمكن للمسافرين على الدرجة الاقتصادية الدفع مقابل الوصول إلى الصالة، بحسب ما نقله Gulf Business.

ومن المقرر أن تبدأ النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم لكرة القدم يوم 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر. وستقام المباريات في ثمانية ملاعب في العاصمة الدوحة.