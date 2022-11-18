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على متن طيران الإمارات
على متن "طيران الإمارات"
طيران

"طيران الإمارات" تعرض مباريات كأس العالم مباشرة في الطائرة والمطار

تم تجهيز أكثر من 200 طائرة تابعة للشركة ببث تلفزيوني مباشر يعرض قنوات رياضية مخصصة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، إنها ستبث جميع مباريات كأس العالم مباشرة، بما في ذلك المباراة النهائية في 18 ديسمبر، وفق ما جاء في بيان.

تم تجهيز أكثر من 200 طائرة تابعة للشركة ببث تلفزيوني مباشر يعرض قنوات رياضية مخصصة (سبورت 24 وسبورت 24 إكسترا). وقبل الصعود إلى الطائرة، يمكن للمسافرين على متن "طيران الإمارات" مشاهدة المباريات الحية في صالات مخصصة.

يمكن استخدام صالات "طيران الإمارات" مجانًا لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وكذلك لأعضاء Skywards برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات من الفئة البلاتينية والذهبية. كما يمكن لأعضاء الفئة الفضية أيضًا الاستفادة من الدخول المجاني إلى صالة طيران الإمارات.

في الوقت نفسه، يمكن للمسافرين على الدرجة الاقتصادية الدفع مقابل الوصول إلى الصالة، بحسب ما نقله Gulf Business.

ومن المقرر أن تبدأ النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم لكرة القدم يوم 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر. وستقام المباريات في ثمانية ملاعب في العاصمة الدوحة.

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