الطيران العُماني يستعيد 65% من مستوى عملياته قبل الجائحة

استعاد الطيران العُماني 65% من شبكة وجهاتها حتى الآن بما فيها معظم الوجهات الرئيسة، مقارنة بما كانت عليه قبل بدء جائحة كورونا في 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العُماني عبد العزيز بن سعود، إن الناقل الوطني على استعداد لزيادة عدد وجهاته مع زيادة الطلب على السفر.

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وأكد سعود أن الأعمال التشغيلية تتجه الآن نحو التحسن، متوقعًا أن تواصل زخم النمو مع عودة التشغيل الكامل للأسطول والوجهات ما بين نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، نقلا عن وكالة الأنباء العمانية.

وأشار إلى أن الطيران العُماني قد بدأ بالفعل في إعادة تشغيل أغلب الخطوط عبر شبكة وجهاته التي تم إيقافها أثناء الجائحة عدا المغرب والصين، وسيقوم في بداية ديسمبر القادم بإعادة تسيير رحلاته إلى موسكو، مع خطط لتدشين المزيد من الوجهات في عام 2023.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود والأزمة الروسية الأوكرانية وبعض الإجراءات المُطبقة في عدد من المطارات قد أثرت بشكل ملحوظ على الإيرادات المالية للشركة.

وفيما يخص اتفاقية شراء الطائرات التي أبرمتها الشركة في السابق، قال سعود، إنه تم الاتفاق مع الشركة المصنعة على تأجيل استلامها إلى الأعوام 2025 و2026 و2027، بسبب التأثير البالغ للجائحة على قطاع الطيران.

وأشار إلى أن المتبقي 9 طائرات من عائلة 787 و10 طائرات من طراز 8-737.

وتابع الرئيس التنفيذي: "تتطلب أهدافنا على المدى المتوسط أسطولًا يتكون في الأساس من نوعين متباينين مستدامين من الطائرات من طراز بوينغ 787 و737، مما سيقلل من بصمتنا البيئية ويزيد من كفاءاتنا التشغيلية".