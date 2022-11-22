مطار دبي يرفع توقعاته لأعداد المسافرين ‬في 2022 إلى 64.3 مليون شخص

رفع مطار دبي الرئيسي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لأعداد المسافرين لهذا العام، بنحو مليوني شخص إلى 64.3 مليون مسافر بعد انتعاش قوي في الأعمال خلال الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي في بيان، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي، تعامل مع ما يقرب من 18.5 مليون مسافر في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 6.7 مليون قبل عام، حسبما نقلت "رويترز".

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وتعامل المطار مع أكثر من 46.3 مليون مسافر حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل زيادة 168% على أساس سنوي، ونحو 72% من حركة الركاب في الأشهر التسعة نفسها من عام 2019، قبل الجائحة.

وكانت لندن الوجهة الأولى في الربع الثالث بعدد مليوني مسافر، تلتها الرياض ومومباي.

يشار إلى أن مطار دبي، حقق أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى إلى نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز أعداد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت لمدة 45 يوماً خلال شهري مايو ويونيو من العام 2022.