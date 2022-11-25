انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

أعلنت وزارةُ السياحة السعودية عن انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ117 التي عُقدت بمراكش في المغرب، لتصبح السعودية أول دولة خليجية تَشغل هذا المنصب.

وأشار وزير السياحة أحمد الخطيب، إلى جهود المنظمة للترويج للقطاع السياحي، حيث تعهدت بإنفاق 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة بحلول عام 2030.

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وأكد وزير السياحة السعودي أن المملكة ستواصل دعمها لجهود إعادة تصميم القطاع السياحي بما يساعد على تعزيز النمو المستدام ومجابهة التحديات المستقبلية بكفاءة.