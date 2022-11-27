السعودية والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال السياحة

وقّعت السعودية والمغرب مذكرة تفاهم بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

وجرى توقيع المذكرة على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

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وقال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، إن البلدين يتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الوزير إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية، مضيفا: "تحظى مسألة الاستدامة بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويسهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله بما ينفع الناس والمجتمعات".

وستدعم مذكرة التفاهم بين البلدين جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التدريب ومشاركة المعرفة، وستتيح فرصاً جديدة للاستثمارات السياحية.

وتعد السعودية حالياً من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي وفي عام 2020، ضخت 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية في المغرب، ومن شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيداً من فرص الاستثمار السياحي في كلا البلدين وأن تتيح جلسات التدريب وتبادل الخبرات.