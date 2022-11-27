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رحلة طيران في روسيا (رويترز)
رحلة طيران في روسيا (رويترز)
طيران

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

دبي - العربية.نت
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كشفت نتائج دراسة أجرتها إحدى خدمات التذاكر، أن متوسط ​​تكلفة تذاكر الطيران من روسيا إلى مصر لفصل الشتاء القادم انخفض بنسبة 66.5%، وإلى تركيا بنسبة 46.7% مقارنة بخريف العام الجاري.

وقال الخبراء: "وقع أكبر تغير في أسعار السفر إلى منتجع الغردقة المصري: يمكن شراء تذاكر الطيران إلى أحد أكثر المنتجعات المصرية شهرة أرخص بنسبة 66.5% مما كانت عليه في الخريف (متوسط ​​تكلفة الرحلة لشخص واحد يبلغ 32 ألف روبل). انخفضت تكلفة تذكر السفر إلى اسطنبول بمقدار النصف تقريبا (46.7%) فيمكنك السفر إلى واحدة من أكثر المدن شعبية في تركيا في الشتاء القادم مقابل 18.1 ألف روبل"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتدل معلومات الخدمة على أن أسعار تذاكر السفر إلى أنقرة انخفضت بنسبة 40.4% أي إلى 34.1 ألف روبل. كما انخفضت أسعار الرحلات إلى دبي بنسبة %37.7%، لتصل إلى 32.3 ألف روبل، وإلى يريفان بنسبة 33.5% حتى 12.5 ألف، وإلى تبليسي بنسبة 32.9%، حتى 29.5 ألف روبل، وإلى بشكيك بنسبة 23% حتى 15.3 ألف روبل.

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