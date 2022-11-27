اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركز الوطني للفعاليات - السعودية
المركز الوطني للفعاليات - السعودية
سياحة السعودية

"فعاليات السعودية".. منصة جديدة لتسهيل وصول الزوار إلى مواقع الفعاليات

بجانب بناء قاعدة بيانات تتيح الوصول لأكبر شريحة ممكنة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلق المركز الوطني للفعاليات منصة "فعاليات السعودية" لتسهيل وسرعة وصول الزوار إلى مواقع الفعاليات في جميع مناطق المملكة، ومرجعاً في نشر المعلومات الخاصة بالفعاليات والمواسم التابعة للتقويم الوطني، إلى جانب بناء قاعدة بيانات تتيح الوصول لأكبر شريحة ممكنة.

وتمكّن المنصة المستخدم من اختيار الفعاليات التي تناسب رغباته، وإتاحة مواقع المناطق وطرق الوصول إليها، والوصول إلى منصات شراء التذاكر، إلى جانب دعم الجهات المسؤولة عبر تقديم قاعدة بيانات جاهزة، ومساحات خاصة للرعاة، وذلك وصولاً إلى تطبيق الهوية الخاصة بالمواسم والفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية.

ويهدف المركز الوطني للفعاليات إلى رفع كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات بجوانبه الترفيهية والثقافية كافة، وكذلك قطاعي السياحة والرياضة، من خلال تقديم منصة "فعاليات السعودية" التي تتيح تجربة رقمية معززة توفر الوصول إلى جميع المعلومات والفعاليات بسرعة وسهولة.

اكتتاب شركة "أمريكانا للمطاعم" جذب 105 مليارات دولار أسواق المال سوق السعودية اكتتاب شركة "أمريكانا للمطاعم" جذب 105 مليارات دولار

ويعد المركز الوطني للفعاليات المسؤول عن تنمية قطاع الفعاليات في مجالاته المختلفة، وتطوير إمكانياته لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استدامة القطاع، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميانكا الأوكرانية.. بلدة بلا أسقف في شتاء طويل كاميانكا الأوكرانية.. بلدة بلا أسقف في شتاء طويل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط