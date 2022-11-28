انطلاق قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة غداً في الرياض

تنطلق غدا قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، والتي تجمع وزراء السياحة من عدد من الدول إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص المستثمرين في السياحة.

وعقد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا حول القمة، التي يشارك فيها أكثر من 200 من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.

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ويخطط أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة لاستثمار 10 مليارات دولار في السعودية.

وتشهد أعمال قمة السفر والسياحة، التي انطلقت فعالياتها اليوم، حضور أكثر من رئيس حكومة و50 وزيراً في مختلف القطاعات الحكومية من جميع أنحاء العالم، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إضافة إلى مشاركة كل من الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا.

ويشارك في القمة كل من وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي إيلينا كونتورا، إلى جانب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق "هيلينغ" آن بيجينج، والرئيسة التنفيذية العالمية لمجموعة فنادق ودور الضيافة "جاي إل إل" جيلدا بيريز ألفارادو، وعدد من قادة أعمال في قطاع السفر والسياحة.

كما يشارك أكثر من ألفي مندوب يمثلون كبرى الشركات العالمية، بجانب أكثر من 145 متحدثاً لمناقشة أعمال القمة.

جدير بالذكر، أن المملكة تقود نهجاً عالمياً جديداً لإعادة رسم خارطة السياحة، وهذه القمة ستجمع رواد القطاع في الرياض، بحضور كبار الممثلين الحكوميين لمواصلة دعم تعافي القطاع لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، تظهر أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه من المتوقع نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط بنسبة 27.1% هذا العام، متجاوزاً بذلك المعدل الخاص بأوروبا وأميركا اللاتينية.

كما تؤكد الأبحاث أنه في حال وضعت الحكومات قطاع السفر والسياحة على رأس أولوياتها، فإن فرص العمل التي يوفرها القطاع ستصل إلى 6.6 ملايين وظيفة في عام 2022، وهو ما يقارب عدد الوظائف في القطاع قبل انتشار الجائحة.