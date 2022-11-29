أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا تجري محادثات لتسيير رحلات إلى مصر وليبيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير مايكل أوليري، اليوم الثلاثاء، إن أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين تجري محادثات مع السلطات في مصر وليبيا بخصوص تسيير رحلات إلى البلدين لأول مرة.

تشمل رحلات رايان إير الحالية خارج أوروبا السفر إلى ومن المغرب وإسرائيل والأردن.

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وتوسعت الشركة المنافسة لها، وهي ويز إير التي تسير رحلات إلى مصر والمغرب ومقرها المجر، بشكل كبير في الشرق الأوسط، إذ تسير رحلات في 36 مسارا جويا من أبوظبي في مشروعها المشترك ويز إير أبوظبي.

وقال أوليري في فعالية لمنظمة يوروكنترول: "نتحدث مع المصريين والليبيين"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل الأخرى.

وأضاف أوليري أن رايان إير ستكون أول شركة طيران تعود إلى أوكرانيا عندما تكون الأوضاع آمنة للعودة. وكانت رايان إير أحد أكبر خطوط الطيران الأجنبية في أوكرانيا قبل أن تعلق جميع رحلاتها عقب الغزو الروسي في فبراير/ شباط.