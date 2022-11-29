السعودية تطلق نموذجا عالميا للتدريب في قطاع السياحة

تعتزم السعودية إطلاق نموذج عالمي للتدريب في قطاع السياحة من خلال تطبيق استراتيجيتها الواعدة للسياحة الوطنية، التي تهدف إلى تدريب الشباب ليواكبوا مستقبل السياحة، وذلك خلال استضافة القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتستضيف المملكة في هذه القمّة 500 طالب من 58 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، في برنامج تدريبي خاص قبيل انعقاد قمة السفر والسياحة، حيث تمّت دعوتهم إلى القمة بناءً على التزامهم بالمشروعات السياحية ومجال استدامة السياحة وتطلعاتهم لصناعة التأثير في هذا القطاع.

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وتناقش جلسات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أهمية تمكين الشباب على الصعيد الدولي، كما تشهد القمّة حوارات حول الاستدامة في العصر الرقمي، ودور الشباب في مرحلة الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، باعتبارها أولوية قصوى لحماية كوكب الأرض، ويبحث المتحدثون في القمّة سبل تمكين الشباب ليكونوا مبتكرين ورواد أعمال في المستقبل.

ويتوافد الطلاب والمتدربون في البرنامج التدريبي من مؤسسات تعليمية مختلفة، منها كلية كينجز في لندن، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكلية الأعمال في مدريد، وجامعة هارفرد، ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في المملكة.

يذكر أن وزارة السياحة أطلقت برنامج "رواد السياحة" خلال شهر يونيو الماضي؛ بهدف تدريب مائة ألف شاب وشابة في قطاعات الضيافة والسفر والسياحة، وتهدف بذلك إلى تمكينهم بالمهارات المطلوبة للمشاركة في هذه القطاعات التي ستسهم في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 10% بحلول عام 2030.