مؤجرو الطائرات المصادرة في روسيا يطالبون شركات التأمين بـ 8 مليارات دولار

تقاضي شركات تأجير الطائرات عشرات من شركات التأمين مطالبين بنحو ثمانية مليارات دولار، في سلسلة دعاوى قضائية بشأن فقدان مئات الطائرات العالقة في روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

أكثر من 400 طائرة مستأجرة تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، غير قادرة على مغادرة روسيا بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي أجبرت على إنهاء عقود الإيجار.

مادة اعلانية

ويجادل المؤجرون بأن الطائرات مغطاة بتأمين ضد الحرب أو السرقة، لكن شركات التأمين تشير إلى أن الطائرات لم تتضرر وربما تتم إعادتها.

ضمن قائمة المطالبات المرفوعة ضد شركات التأمين في لندن ودبلن والولايات المتحدة، رفعت SMBC دعوى ضد شركة Lloyd's of London في المحكمة الأيرلندية العليا في 28 نوفمبر.

وسجلت SMBC التي مقرها أيرلندا، والمملوكة من قبل كونسورتيوم بما في ذلك شركة سوميتومو اليابانية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، تخفيض أصول بقيمة 1.6 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، لتغطية التأثير المالي الكامل لوجود 34 طائرة عالقة في روسيا.

كما رفعت شركة CDB Aviation، ومقرها أيرلندا أيضاً، والمملوكة لبنك التنمية الصيني، دعوى أمام المحكمة الأيرلندية العليا ضد 18 شركة تأمين في 15 نوفمبر، بشأن طائرات عالقة في روسيا. واعترفت CDB Aviation بتخفيض أصول بقيمة 747 مليون يوان (105 ملايين دولار) في أغسطس، لكنها قالت إن هذه ليست القيمة الكاملة للطائرات.

وبدأت شركة BOC Aviation إجراءات قانونية ضد 16 شركة تأمين، وفقاً لإيداع المحكمة العليا الأيرلندية في 3 نوفمبر. واعترفت BOC ومقرها سنغافورة بشطب أصول بقيمة 804 ملايين دولار في أغسطس، متعلقة بالطائرات الـ 17 التي تمتلكها والتي لا تزال في روسيا.

من ناحيتها، تتخذ AVOLON إجراءات قانونية ضد 15 شركة تأمين في المحكمة الأيرلندية العليا، بحسب ما أظهره ملف في 3 نوفمبر، بعد أن سجل مؤجر الطائرات انخفاضاً قدره 304 ملايين دولار في الأصول خلال الربع الأول، لتغطية الأثر المالي لوجود 10 طائرات عالقة في روسيا.

كما رفعت شركة Aircastle دعوى ضد أكثر من 30 شركة تأمين أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك في أواخر أكتوبر، بشأن تسع طائرات ومعدات أخرى عالقة في روسيا. وقالت Aircastle في وقت سابق هذا العام، إنها سجلت 252 مليون دولار من الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الطائرات.

وقدمت شركة Carlyle Aviation Partners مطالبة بقيمة 700 مليون دولار في مقاطعة ميامي ديد، في فلوريدا ، ضد أكثر من 30 شركة تأمين فشلت في الدفع مقابل أكثر من 23 طائرة عالقة في روسيا، على حد قولها في أواخر أكتوبر.

كما رفعت Dubai Aerospace Enterprise دعوى قضائية في لندن ضد 11 شركة تأمين، بما في ذلك Lloyd's of London و AIG و Chubb و Swiss Re في أكتوبر، بعد شهرين من شطب ما يقرب من 600 مليون دولار مقابل 19 طائرة عالقة في روسيا.

ورفعت شركة Aviator Capital دعوى قضائية بقيمة 147 مليون دولار ضد Chubb و Hive Underwriters و HDI Global و 12 نقابة تابعة لـ Lloyd's of London في محكمة فلوريدا في أغسطس، لفشلها في سداد مطالبات تخص أربع طائرات تجارية وثلاثة محركات مؤجرة لشركات طيران روسية.

تضاف إلى ذلك دعوى قضائية رفعتها شركة Aercap في لندن تطالب بـ 3.5 مليار دولار من AIG و Lloyd's في يونيو، بشأن 141 طائرة و 29 محرك طائرة، مملوكة لشركة Aercap ومستأجرة من قبل شركات الطيران الروسية.