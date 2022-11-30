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وزارة السياحة السعودية
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سياحة السعودية

وزارة السياحة: السعودية لم تقدم عرضاً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030

مع اهتمامها باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة السياحة السعودية، إن المملكة لم تعمل على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها، على موقع التواصل "تويتر"، أن السعودية تهتم دائماً باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

كانت وكالة بلومبرغ، قد ذكرت أن السعودية تدرس تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وخلال نوفمبر الحالي، أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على عدم وجود أي عرض لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح الوزير السعودي في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، أن المملكة تركز في الوقت الحالي على ملفي استضافتها لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.

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