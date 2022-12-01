أخطر وجهات العالم في 2023.. دول عربية تنافس أوكرانيا

هل تخطط للسفر إلى الخارج العام المقبل؟.. هذا يعني أن عليك تجنب أفغانستان ومالي وسوريا والعراق وأوكرانيا، التي تُصنف من بين أكثر الوجهات خطورة في العالم للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه، وفقًا لـ "خريطة مخاطر السفر" لهذا العام، التي أعدها متخصصون في الأمن العالمي والطب من منظمة تقييم المخاطر SOS.

يأخذ المؤشر في الاعتبار مستويات الأمن في البلدان، بناءً على التهديد الذي يشكله العنف السياسي (بما في ذلك الإرهاب والتمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية والحرب)؛ والاضطرابات الاجتماعية (مثل العنف الطائفي والعرقي)؛ والجرائم العنيفة والجنح، من بين عوامل أخرى، بحسب ما نقلته New York Post عن موقع SOS.

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الدول الأكثر "خطورة" للعام 2023 من حيث الأمن، تشمل أفغانستان وسوريا والصومال ومالي والعراق وليبيا واليمن وأوكرانيا. تم تصنيف هذه الدول استناداً إلى "الحد الأدنى أو عدم وجود" سيطرة حكومية وحكم القانون عبر مناطق واسعة، فضلاً عن "التهديد الخطير بهجمات عنيفة من قبل الجماعات المسلحة التي تستهدف المسافرين والمكلفين الدوليين".

وبعد تصنيف أوكرانيا كدولة "متوسطة الخطورة"، تمت ترقيتها إلى مرتبة "الخطر الشديد" بعد غزو روسيا لها في فبراير. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فر مواطنون أوكرانيون من خيرسون بعد أن أدى القصف الروسي المستمر إلى جعل المنطقة غير صالحة للعيش تقريبًا.

في المقابل، تشمل البلدان "منخفضة المخاطر" الولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا ومعظم دول أوروبا، في حين تصدرت الدول الاسكندنافية المناطق ذات المخاطر "غير المهمة"، وهو التصنيف الأكثر أمانًا.

ولم تشهد أوروبا فعليًا أي زيادة عامة في المخاطر الأمنية، على الرغم من الصراع الأوكراني الروسي والاضطراب الاقتصادي الناتج عنه.