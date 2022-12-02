توقيع اتفاقيات بمليار ريال على هامش القمة العالمية للسياحة في السعودية

اختتمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية في السعودية مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر التي أقيمت في العاصمة الرياض خلال الفترة 28-30 نوفمبر 2022، إذ تم توقيع 4 اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر بقيمة تبلغ مليار ريال وذلك على هامش القمة.

وتأتي هذه الاتفاقيات، ضمن دور الهيئة الممكن والمنسق في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار لمشاركة القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مشاريع التنمية، وتسخيرا لكامل المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية لتكون قبلة سياحية استثمارية جاذبة ولتعزيز مكانتها على الخارطة السياحية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية في قطاع الطيران التي وُقعت لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة كوكيل حصري لطيران ويز في المملكة، حيث ستضيف طيران ويز ثلاث وجهات سفر تشمل فيينا، روما، وأبوظبي كمرحلة أولى وبما مجموعه 2000 مقعد تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وتم توقيع اتفاقية في قطاع الفندقة والتي أُعلنت بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد، إذ يتكون المبنى من 22 طابقا تحتوي على 344 وحدة موزعة ما بين غرف وشقق فندقية، إضافة إلى مطاعم عالمية و10 غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.

وتعمل هيئة تطوير المنطقة الشرقية على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال دورها الأصيل في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المنطقة الشرقية، فضلا عن رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.