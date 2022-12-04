الصندوق السياحي السعودي يعقد شراكة بـ950 مليون ريال لإنشاء مشروع في أبها

شهدت أعمال "منتدى عسير للاستثمار" المنعقد خلال المدة من 2 – 3 ديسمبر 2022، عقد شراكة بين صندوق التنمية السياحي، وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة.

وتهدف الشراكة إلى إنشاء صندوق استثماري عقاري خاص مغلق، وسيدار من قبل السعودي الفرنسي كابيتال، وذلك للاستثمار في مشروع سياحي يعدُّ الأول من نوعه في مدينة أبها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون لتشغيل وإدارة الفندق بين شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة وشركة هيلتون.

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وفي سياق متصل، وقَّع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تمويل مع شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، تبلغ قيمته الإجمالية 643.3 مليون ريال.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين القطاعين، وتحفيز الاستثمارات في الوجهات السياحية.

وسيعكس المشروع السياحي المقرر إقامته في مدينة أبها، جهود صندوق التنمية السياحي في تطوير وجهات سياحية نوعية ومبتكرة، من شأنها أن تثري التنوع السياحي، وتسهم في الارتقاء بالتجربة السياحية في المملكة، كما سيشكل قيمة للنسيج العمراني الفريد التراث الثقافي النابض للمنطقة، ليكون أحد المعالم الجمالية البارزة فيها، حيث ستتم الاستعانة في تنفيذه بأفضل بيوت التصاميم العمرانية؛ ليكون وجهة لنمط حياة عصري مستوحى من تراث منطقة عسير.

وسيبلغ إسهام صندوق التنمية السياحي فيه 150مليون ريال، من إجمالي تكلفة المشروع التي تزيد عن 950 مليون ريال، كما سيتضمن المشروع فندقاً راقياً بطاقة استيعابية تتكون من 150غرفة فندقية، و100 شقة فندقية، إضافة إلى مركز تسوق ومرافق ترفيه، ومنطقة للمطاعم والمقاهي، وذلك على مساحة أرض تزيد عن 75 ألف متر مربع، وقد اختيرت شركة هيلتون لجلب اثنتين من علاماتها التجارية الرائدة للمشروع، حيث تتضمَّن هيلتون وفندق وكانوبي من هيلتون.

وتعدُّ هذه الخطوة من مخرجات اتفاقية التعاون بين صندوق التنمية السياحي وهيلتون، التي وُقِّعَت مؤخراً على هامش فعاليات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي عقدت بالرياض.

وتأتي أهمية هذه الشراكة لدعم القطاع السياحي المزدهر في المملكة، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث يهدف المشروع إلى استثمار مكامن قوة منطقة عسير ذات الأهمية الحيوية لتقديم مزيج من عناصر الضيافة المميزة والراحة والرفاهية، وتوفير تجربة فريدة للسياح والمقيمين لما تتميز به المنطقة من سحر الطبيعة وإحساس متجذر بالأرض.

وسيعكس المشروع في تصاميمه المعمارية التراث الثقافي للمنطقة وقلبها النابض بالحياة.