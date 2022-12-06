أياتا: شركات الطيران تخفض خسائرها لعام 2022 وتتجه لتحقيق أرباح في 2023

قال اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، اليوم الثلاثاء، إن شركات الطيران خفضت خسائرها لعام 2022 وتتجه لتحقيق أرباح في 2023.

وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي، أن يعود قطاع الطيران إلى الربحية العام المقبل، وسط الطلب المكبوت على السفر رغم ظروف الاقتصاد العالمي.

مادة اعلانية

وذكر "أياتا"، في تصريحات سابقة، أنه من المرجح أن يصل إجمالي خسائر القطاع هذا العام إلى 9.7 مليار دولار مع بدء السفر الجوي في التعافي من أزمة فيروس كورونا، وهو تحسن عن العجز البالغ 11.6 مليار دولار المتوقع في اجتماع أكتوبر الماضي.

قال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، أمام اجتماع لرؤساء شركات الطيران: "يجب أن تكون الأرباح على مستوى القطاع في الأفق عام 2023.. نحن نرتد. وبحلول العام المقبل، يجب أن ترى معظم الأسواق أن حركة السفر تصل أو تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".