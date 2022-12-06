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مطار بكين (رويترز) الصين كورونا
مطار بكين. (رويترز)
فيروس كورونا

اعتباراً من اليوم.. مطار بكين يتوقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا للقادمين

رغم تسجيل 28 ألف إصابة جديدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مطار بكين، أنه توقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا السلبي للقادمين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية، عن تسجيل 28062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من ديسمبر، منها 5046 ظهرت عليها أعراض و23016 بدون أعراض، حسبما نقلت "رويترز".

وسجلت الصين في اليوم السابق 30014 إصابة جديدة منها 4318 مصحوبة بأعراض و25696 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 27847 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4988 مصحوبة بأعراض و22859 بدون أعراض انخفاضا من 29724 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235.

وحتى الخامس من ديسمبر سجلت الصين 345529 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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