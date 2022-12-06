السعودية
زامبيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول لأراضيها
الخارجية السعودية: القرار يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المتطورة بين المملكة وزامبيا
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أشادت السعودية، بقرار حكومة جمهورية زامبيا إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المتطورة بين المملكة وزامبيا، وتجسيداً لمواصلة العمل المشترك بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين بالمزيد من التقدم والازدهار.
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وجمهورية زامبيا هي بلد غير ساحلي في جنوب القارة الإفريقية، المجاورة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الشمال، وتنزانيا من الشمال الشرقي، مالاوي من الشرق وموزمبيق وزيمبابوي وبوتسوانا وناميبيا إلى الجنوب، وأنغولا إلى الغرب.
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