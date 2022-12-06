قطر تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بالدخول دون الحاجة لـ"بطاقة هيّا"

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن السماح لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، بالدخول إلى الدولة عبر منافذها المختلفة دون الحاجة إلى بطاقة "هيا" لغير حاملي تذاكر المونديال، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه يسمح "لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، بالدخول عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على بطاقة هيا بدءًا من اليوم، والدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية، مع تخصيص مواقف مجانية".

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وأشارت إلى أنه يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر، بعد التقديم على تصريح دخول على موقع وزارة الداخلية قبل موعد السفر بـ12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

ودعا حرس الحدود السعودي، السبت الماضي، الراغبين في زيارة ودخول دولة قطر ببطاقة "هيا" دون الحاجة لوجود تذكرة مباراة، إلى التأكد من تفعيل البطاقة قبل السفر.

وأعلنت قطر السماح عبر تطبيق خاصية جديدة لبطاقة هيَّا، للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى البلاد، للاستمتاع بأجواء كأس العالم، ابتداءً من يوم 2 ديسمبر، دون الحاجة إلى الحصول على تذاكر مباريات البطولة.