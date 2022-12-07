توقعات بنمو سوق السياحة الرياضية بأكثر من نصف تريليون دولار في 5 سنوات

توقعت شركة Technavio في آخر تقرير لها، أن يزداد حجم سوق السياحة الرياضية العالمية بمقدار 559.75 مليار دولار بين العامين 2022 و2027، مشيرة إلى أن زخم نمو السوق سيتسارع بمعدل سنوي مركب يبلغ 12.88٪.

بحسب تقرير Technavio، تشهد السوق نموًا بسبب ارتفاع عدد الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، والتركيز المتزايد على توسيع السعة وزيادة الدعم الحكومي للسياحة الرياضية.

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ويتم التخطيط للبطولات والأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والدولية وإجراؤها للترويج للسياحة الرياضية، حيث يتم إجراء بطولات جديدة في المناطق المعتادة لجذب المزيد من الجمهور، فيما يتم إنشاء أماكن جديدة لاستضافة البطولات الحالية لتوسيع نطاق وشعبية الرياضة.

ولفت التقرير إلى أن زيادة عدد الأحداث الرياضية سيساعد في جذب المزيد من الزوار إلى الأماكن التي تقام فيها، مما سيؤدي إلى نمو قطاع السياحة الرياضية خلال فترة الخمس سنوات القادمة.

على أساس الجغرافيا، تنقسم سوق السياحة الرياضية العالمية إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا. ويقدم التقرير رؤى قابلة للتنفيذ وتقديرًا دقيقًا لمساهمة جميع المناطق في نمو سوق السياحة الرياضية العالمية.

يقدر تقرير Technavio أن تمثل أوروبا 40٪ من نمو السوق خلال فترة التوقعات. وتعد أوروبا السوق الرئيسية للسياحة الرياضية حيث يتم تنظيم عدد كبير من الأحداث الرياضية في المنطقة. وتتمتع فيها الفرق والأحداث الرياضية المختلفة بمتابعة ومشاركة جيدة من قبل الجماهير.