اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مباراة المغرب وإسبانيا في مونديال قطر (رويترز)
من مباراة المغرب وإسبانيا في مونديال قطر (رويترز)
سياحة

توقعات بنمو سوق السياحة الرياضية بأكثر من نصف تريليون دولار في 5 سنوات

أوروبا تقود نمو السوق بـ 40٪

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت شركة Technavio في آخر تقرير لها، أن يزداد حجم سوق السياحة الرياضية العالمية بمقدار 559.75 مليار دولار بين العامين 2022 و2027، مشيرة إلى أن زخم نمو السوق سيتسارع بمعدل سنوي مركب يبلغ 12.88٪.

بحسب تقرير Technavio، تشهد السوق نموًا بسبب ارتفاع عدد الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، والتركيز المتزايد على توسيع السعة وزيادة الدعم الحكومي للسياحة الرياضية.

ويتم التخطيط للبطولات والأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والدولية وإجراؤها للترويج للسياحة الرياضية، حيث يتم إجراء بطولات جديدة في المناطق المعتادة لجذب المزيد من الجمهور، فيما يتم إنشاء أماكن جديدة لاستضافة البطولات الحالية لتوسيع نطاق وشعبية الرياضة.

مشاريع غيرت وجه قطر.. أبرز ما بني لأغلى كأس عالم على الإطلاق قصص اقتصادية كأس العالم مشاريع غيرت وجه قطر.. أبرز ما بني لأغلى كأس عالم على الإطلاق

ولفت التقرير إلى أن زيادة عدد الأحداث الرياضية سيساعد في جذب المزيد من الزوار إلى الأماكن التي تقام فيها، مما سيؤدي إلى نمو قطاع السياحة الرياضية خلال فترة الخمس سنوات القادمة.

تقرير Technavio عن السياحة الرياضية
تقرير Technavio عن السياحة الرياضية

على أساس الجغرافيا، تنقسم سوق السياحة الرياضية العالمية إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا. ويقدم التقرير رؤى قابلة للتنفيذ وتقديرًا دقيقًا لمساهمة جميع المناطق في نمو سوق السياحة الرياضية العالمية.

يقدر تقرير Technavio أن تمثل أوروبا 40٪ من نمو السوق خلال فترة التوقعات. وتعد أوروبا السوق الرئيسية للسياحة الرياضية حيث يتم تنظيم عدد كبير من الأحداث الرياضية في المنطقة. وتتمتع فيها الفرق والأحداث الرياضية المختلفة بمتابعة ومشاركة جيدة من قبل الجماهير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟ السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط