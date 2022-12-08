الرئيس الصيني: السعودية ستكون في قائمة مقاصد السائحين الصينيين
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الجانب الصيني وافق على إدراج المملكة العربية السعودية في قائمة المقاصد الخارجية للمجموعات السياحية الصينية، لتوسيع التبادلات بين الأفراد فضلا عن التبادلات الثقافية والشعبية بين شعبي الجانبين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
جاء ذلك خلال محادثات عقدت اليوم الخميس بين الرئيس الصيني شي جين مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وعلى هامش الزيارة تم بحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
وشهد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، والتي شملت خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية. وتبادلها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ومن الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح خه ليفنغ.
وخلال اللقاء تم توقيع اتفاقية بين السعودية والصين للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. وتبادلها من الجانب السعودي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.
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