اليونان.. أفضل وجهة سياحية في العالم ضمن تصنيف جديد

اختيرت اليونان كـ "أفضل وجهة سياحية" للعام 2022، ضمن استطلاع أجرته مجلة Global Traveller المتخصصة في سياحة الأعمال والسياحة الفاخرة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

تعد السياحة قطاعًا رئيسيًا في اليونان، فهي تمثل ما يقرب من خُمس الاقتصاد ووظيفة واحدة من كل خمس وظائف يخلقها الاقتصاد، إذ زار البلاد أكثر من 31 مليون سائح في العام 2019 قبل الوباء.

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تم استطلاع Global Traveller، الذي يجرى سنويًا منذ العام 2004، في الفترة ما بين 14 ديسمبر 2021 و 30 سبتمبر 2022، إذ طلب من القراء تحديد تفضيلاتهم ضمن أكثر من ثمانين فئة فردية.

استجاب أكثر من 22000 قارئ لاستطلاع هذا العام، وتم عد ما مجموعه 1.5 مليون صوت في جميع الفئات. معظم المستجيبين هم من أصحاب الأعمال أو كبار الموظفين في الشركات الكبرى. ويجري قارئ Global Traveller المتوسط تسع رحلات داخل الولايات المتحدة سنويًا، وإحدى عشرة رحلة إلى وجهات دولية على مدار فترة الثلاث سنوات.

كانت اليونان قد حازت جائزة Global Traveler's Best Tourist Destination العام الماضي أيضًا. هذا العام، فازت الوجهة المتوسطية بخمس جوائز إضافية من مجلات وهيئات سفر مقرها الولايات المتحدة، وفق ما أفاد به موقع Greek Reporter.

ظلت اليونان وجهة شهيرة للسفر منذ أن ازدهرت السياحة لأول مرة في البلاد في الستينيات وأوائل السبعينيات.

وينجذب السياح سنويًا إلى اليونان لشواطئها الجميلة وطقسها الدافئ. وقد تم تصنيف البلاد هذا العام كأكثر الوجهات شهرة من حيث الشواطئ من قبل مؤشر Holidu لأفضل الشواطئ عالميًا.

لدى اليونان تقاليد تاريخية وثقافية غنية، وهو ما يجذب أيضًا العديد من السياح. وتعد المواقع التاريخية مثل الأكروبوليس في أثينا وقصر كنوسوس في جزيرة كريت من الوجهات السياحية الشهيرة للغاية.

قد يميل السائحون أيضًا إلى زيارة اليونان بسبب سمعة مطبخها. وقد حل المطبخ اليوناني في المرتبة الثانية عالميًا في العامين 2021 و 2022 ضمن تصنيف TasteAtlas. وأصبحت ثيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في اليونان، مشهورة بشكل خاص بطعامها.